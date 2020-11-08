Українська співачка Настя Каменських у білосніжному купальнику похвалилася бездоганною фігурою
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.
"Знайшла в телефоні ще одне фото з літа. Скільки ж спогадів залишилося досі! ️ ️ Я вже розповідала, що веду електронний щоденник, де біля моїх фото написано спогад про той день, коли воно було зроблено? Люблю іноді його переглядати і згадувати радісні моменти ☺ а ще, скоро ми всі будемо підводити підсумки року і можна буде переглянути свої записи і зрозуміти, наскільки цікавим і продуктивним був цей рік для мене. Беріть на замітку», - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Каменських позує в білосніжному купальнику, ефектно демонструючи пружні форми у всій красі.
"Красуня-вогонь», «шикарна фігура», «красуня», «вау, до чого ж ти хороша", " як завжди ефектна, карколомна і чарівна.🔥 🔥 🔥 👏 👍 Так тримати», «МММ, схудла», - пишуть її шанувальники.
Екс-солістка "Серебро" показала реальний розмір бюста у вузенькому топі: на заздрість всім
"З розсунутими ногами в купальнику": пристрасний Кіркоров дозволив собі зайвого перед публікою, кадри
Онук Пугачової перервав мовчання про стосунки з батьком, який зламав ніс Орбакайте: "Торкнуся нарешті цієї теми..."
З'явилося відео трагедії в київському метро, збіглася поліція: тіло лежить біля ескалаторів
До цього ми розповідали, що українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками дуже особистим фото
Співачка позувала на камеру в домашньому костюмі. Кофтинку красуня трохи підняла, засвітивши плоский животик. Волосся зірки було розпущене. Правда, виглядала вона дуже блідою і закатованою.
Нагадаємо, що соковита Каменських в топіку підірвала сцену з Аделіною з "Танців з зірками":»другий шанс".
Як повідомляла Politeka, непричесана Каменських в рейтузах заговорила про кращий день в її житті: "вагітна чи що?».
Також Politeka писала, що красуня-мама Насті Каменських вразила видом на сімейних фото, Потапу пощастило з тещею: "а де тато?".