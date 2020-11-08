Українська співачка Настя Каменських у білосніжному купальнику похвалилася бездоганною фігурою

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Знайшла в телефоні ще одне фото з літа. Скільки ж спогадів залишилося досі! ️ ️ Я вже розповідала, що веду електронний щоденник, де біля моїх фото написано спогад про той день, коли воно було зроблено? Люблю іноді його переглядати і згадувати радісні моменти ☺ а ще, скоро ми всі будемо підводити підсумки року і можна буде переглянути свої записи і зрозуміти, наскільки цікавим і продуктивним був цей рік для мене. Беріть на замітку», - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Каменських позує в білосніжному купальнику, ефектно демонструючи пружні форми у всій красі.

"Красуня-вогонь», «шикарна фігура», «красуня», «вау, до чого ж ти хороша", " як завжди ефектна, карколомна і чарівна.🔥 🔥 🔥 👏 👍 Так тримати», «МММ, схудла», - пишуть її шанувальники.

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Співачка позувала на камеру в домашньому костюмі. Кофтинку красуня трохи підняла, засвітивши плоский животик. Волосся зірки було розпущене. Правда, виглядала вона дуже блідою і закатованою.

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