Погода в Україні 9 листопада вдарить по громадянам різким похолоданням, небо затягне хмарами

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

Українцям на західній частині країни варто готуватися до нічних 1-4 градусів тепла. А у світлий час доби повітря прогріється до 7-12 за Цельсієм.

Схожою ситуація буде і на півночі України, де повітря прогріється до 8-10, а ось ближче до вечора охолоне до 3-6 зі знаком «плюс».

Центральну частину країни також чекає хмарність, а стовпчик термометра прогріється до 8-10 градусів вище нуля. Вночі ж буде різке похолодання: від 3 до 5 градусів за Цельсієм.

На півдні осінь порадує комфортними 8-12 градусами вище нуля. А ось вночі різко похолодає: повітря охолоне до 3-7 зі знаком «плюс».

Українцям на Сході сьогодні варто очікувати 8-10 градусів тепла. Вночі істотно похолодає: від 3 до 5 за Цельсієм.

До цього ми розповідали, що вже наступного тижня, коли антициклон піде, синоптик Наталка Діденко прогнозує перші заморозки, в Україну прийдуть арктичні повітряні маси. Поки ще є можливість насолодитися сухою осінньою погодою, нехай і хмарною, яка ідеально підходить для прогулянок без нічого, походів по гриби в ліс або вибивання килимів перед зимою.

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