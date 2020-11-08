16-річна дочка Моніки Белуччі і Венсана Касселя Дtва Кассель розквітає все більше і стає нереальною красунею
Дівчина із задоволенням демонструє в мережі Instagram свої знімки, в тому числі дозволяючи всім розглянути свою фігуру, передає Politeka.net.
Так, юна красуня опублікувала дві фотографії в бікіні, поцікавившись, який з купальників їй пасує більше, – червоний чи з квітковим принтом.
На обох знімках Дева з мокрим волоссям. Схоже, вона тільки вийшла з води.
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Як видно на кадрах, дівчина дуже схожа на свою легендарну матір. Однак від батька їй дістався розріз очей.
12 вересня, коли Деві виповнилося 16 років, вона поділилася в соцмережі знімком з батьками. На одному вона позує з батьком, на другому – з матір'ю. Обидві фотографії віють теплом і любов'ю, незважаючи на те, що подружжя давно розлучилося, а Кассель встиг одружитися на темношкірої моделі Тіні Кунакі, яка народила йому дитину.
Дева успішно пробуде себе в модельному бізнесі і вже встигла з'явитися на обкладинці знаменитого глянцю. Вона з дитинства звикла до спалахів фотокамер, тому впевнено позує, знаючи свої найбільш виграшні ракурси.
Раніше ми розповідали про те, що Дева приголомшила "дорослим" образом на новому фото настільки, що її порівняли з гарячою Беллуччі.
Так, юна модель в синьому пальто сіла, зігнувши одну ногу в коліні і поклавши на неї голову. Дівчина блиснула оголеними ніжками, обтягнутими в чорні капронові колготки.
"Така ж красива, як мама", "приголомшлива краса", "красива Дева", "Просто безневинна красуня", "ти світишся", "ти чудова Дева", "оригінал", "Хороша по-своєму", – відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Дева Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав: "Вся в матір".
Як повідомляла Politeka, Дева Кассель показала світу рідкісне фото матері: "Точна копія".
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