Співачка Ані Лорак знає свої достоїнства і вміло їх використовує

Як передає Politеka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в світло-кремовій сукні з пікантним розрізом в зоні декольте, що відкрив погляд на її пружні принади. А тонкий чорний ремінець підкреслив талію.

Кароліна доповнила розкішний образ розпущеними прямими локонами і довгими сережками-китицями.

Брюнетка сиділа поруч з Арасом Агіларовим, азербайджано-російський бізнесменом-мільярдером, якому 8 листопада виповнюється 65 років.

"З днем народження, дорогий", - підписала фото Лорак.

Раніше ми повідомляли, Лорак збентежила рідкісним фото з мамою Жанною Василівною. Артистка поділилася колажем, на якому поєднала чорно-білий знімок зі свого дитинства і теперішній. Таким зворушливим "посланням", опублікованим в "сторіз", співачка вирішила привітати матір з днем народження.

На дитячому фото Кароліна відображена в платтячку в білий горошок і з лялькою в руках. Вона щасливо посміхається поруч зі своєю мамою, незважаючи на те, що та відправила її в інтернат.

На іншому знімку вже доросла Ані в сірій куртці пригорнулася до помітно постарілої іменинниці. Судячи з усього, жінки позували на мосту або на борту корабля. Варто відзначити, що Лорак і її мама зовні схожі, як дві краплі води, а на останній фотографії це відчуття ще більше підсилюють сонцезахисні окуляри.

Також ми розповідали, що співачка показала ще одного члена сім'ї, з яким сильно схожа. Мова про її 9-річну доньку Софію.

Нагадаємо, що сяюча від щастя Ані Лорак ненароком засвітила обручку, кадри "викриття": "коли чекати?"