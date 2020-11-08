Украинская певица Ольга Полякова устроила настоящее шоу у себя дома
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала анонс кулинарного выпуска, в котором она вместе с младшей дочкой будет учить своих поклонников готовить баклажановую икру с дымком.
«ПоляВидение представляет: Васадули вагароде. Анонс шестого выпуска: икра из баклажанов», - подписала видео Полякова.
Ольга решила раскрыть секреты от начала и до конца. Она лично собрала баклажаны на своем огороде, после чего проверила их на мягкость и стала жарить на мангале.
«Я как заправский шашлычник. Температура, поднимайся», - проговорила Ольга, жаря баклажаны и другие овощи.
Беда случилась в семье Порошенко, ситуация очень тяжелая: "Потеряла сознание и..."
Заросший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил новой внешностью, артиста не узнать: "Шо вы там, лысые?"
Внук Пугачевой прервал молчание об отношениях с отцом, который сломал нос Орбакайте: "Затрону наконец эту тему..."
Куда пропали и как сегодня выглядят Аида Николайчук, Олег Кензов и другие забытые звезды Х-фактора: "Порядинского не узнать"
Когда блюдо было готово, Ольга, буквально набросилась на него, заявив, что съест его прямо сейчас.
«Зачем нам много масла. От масла жопа растет», - оставила колкий комментарий к рецепту Ольга.
За короткое время пост Поляковой собрал более 16 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Какая прекрасная», «И шо Оля хай ростэ ким», «Котик, ты потрясающая», «Богиня», «Лучшая», «Получится очень вкусно», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Оля Полякова покорила ярким кадром на сцене с микрофоном в красном платье.
Напомним, что Оля Полякова с 9-летней дочерью огорошила необычными умениями в лесу: "Нужно сбить ногти и...".
Как сообщала Politeka, Полякову с Киркоровым застали вместе, кадры облетели сеть: "Целовались прямо перед...".
Также Politeka писала, что Полякова отреагировала на обвинения в "зраде" после выступления с Киркоровым, видео: "перешла дорогу власти".