Украинская певица Ольга Полякова устроила настоящее шоу у себя дома

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала анонс кулинарного выпуска, в котором она вместе с младшей дочкой будет учить своих поклонников готовить баклажановую икру с дымком.

«ПоляВидение представляет: Васадули вагароде. Анонс шестого выпуска: икра из баклажанов», - подписала видео Полякова.

Ольга решила раскрыть секреты от начала и до конца. Она лично собрала баклажаны на своем огороде, после чего проверила их на мягкость и стала жарить на мангале.

«Я как заправский шашлычник. Температура, поднимайся», - проговорила Ольга, жаря баклажаны и другие овощи.

Когда блюдо было готово, Ольга, буквально набросилась на него, заявив, что съест его прямо сейчас.

«Зачем нам много масла. От масла жопа растет», - оставила колкий комментарий к рецепту Ольга.

За короткое время пост Поляковой собрал более 16 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая прекрасная», «И шо Оля хай ростэ ким», «Котик, ты потрясающая», «Богиня», «Лучшая», «Получится очень вкусно», - пишут пользователи сети.

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