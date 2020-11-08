Телеведуча й учасниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим творінням

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотокомікси за участю судді шоу, балерини Катерини Кухар, пише Politeka.net.

На знімках Леся і Катерина – у ванній кімнаті. На балерині чорне ультракоротка сукня, якп оголює плечі, а також дозволяє оцінити красиві стрункі ноги зірки. Образ доповнений елегантними босоніжками на високих підборах.

Леся постала перед фанатами в лосинах, чорному топі і чорному довгому жакеті. На ногах у неї– чорні грубі черевики.

Дівчата міркують про те, що в новому сезоні Леся могла б порвати найяскравіших учасниць шоу. У якийсь момент Катерина ніби збирається зателефонувати продюсеру "Танців" і дізнатися за партнера для Лесі. І "в слухавці", котрою служить душ, вона нібито чує пісню Нікітюк "Ями".

"Нехай ця пісня триває вічно", – каже Катерина.

Остання "серія" коміксу показує, що дівчата побачили, що їх підслуховують.

"Так, ану швидко спати, пліткарі", – "говорить" Леся, а потім дівчата вирішили всім сказати, що у ванній вони розминалися перед диско.

"На прохання підписників🥰 новий сторі-серіал від Лесі Іванівни Спілберг😁 У ролях: Катя - Кухар @ekaterinakukhar_official, Леся - Нікітюк @lesia_nikituk", - підписала знімок телеведуча.

Однією з перших на публікацію відреагувала балерина.

"😂 😂 😂 🙈 😅@lesia_nikituk, обожнюю тебе, моя крихта!", – написала Кухар

"Орууу😂😂😂😂😂😂😂😂😍", "Леся, ти богиня, ти б їх усіх зробила", "шикарні комікси!!!😂 😂 😂 👍 👍 👍 🔥 🔥 🔥 Можна ще!?", "Це кайф😂 😂 😂", – пишуть користувачі.

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