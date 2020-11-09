Відома телеведуча Ольга Бузова показала новий гарячий образ

На фото красуня позувала в блискучому міні-сукні, яке практично нічого не прикривало. Зірка показала спочатку себе зі спини, а потім повернула камеру. Волосся у Ольги були розпущеними, а образ телеведуча доповнила туфлями. Можна відразу помітити, що Бузова в цей раз вирішила не надягати білизну, що зробило кадри більш жаркими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "ось це ракурс, диво".

Раніше ми повідомляли, що 34-річна співачка і зірка "Дом-2" опублікувала свіже фото в Instagram, на якому показала, як нежничает зі своїм бойфрендом, репером Давидом Манукяном.

Ольга в облягаючому синьому платті з блискітками пригорнула до коханця. Здавалося, що вони ось-ось повинні злитися в пристрасному поцілунку: обидва закрили очі і доторкнулися носами.

Ми писали, що популярній телеведучій Ользі Бузовій жорстко дісталося від своїх шанувальників.

Черговий пост Ольга Бузова у своєму мікроблозі присвятила проекту"Льодовиковий період".

У публікації співачка поскаржилася, що кожен день через проект на льоду змушена клеїти пластирі на пальці і виходити на тренування.

Нагадавши, трагедія з Бузовою, співачка приголомшила сповіддю про втрату коханого

Також Politeka повідомляла, що заціпеніла Ольга Бузова налякала зізнанням

А ще Politeka писала, що Худуча Бузова в мереживній майці змусила публіку здригнутися



