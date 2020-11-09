Настя Каменських, Світлана Лобода, Ольга Бузова та інші зірки показали спокусливі вбрання

На першому фото була Настя Каменських. Співачка позує в світлому купальнику, бежевого кольору накидці, сонцезахисних окулярах і віялом в руках. Фото було зроблено на узбережжі океану, співачка написала, що насолоджується моментом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото Ольга Бузова. Дівчина позувала в блакитному купальнику і легкій накидці-парео. Вона стояла на краю, спокусливо зігнувшись і задерши поділ накидки, блиснувши пружною п'ятою точкою.

Закриває трійку Світлана Лобода. У кадрі співачка позує на тлі кам'яних колон, демонструючи струнку фігуру у відкритому купальнику вельми незвичайного кольору і фасону. В руках у співачки бежеве парео.

На четвертому фото вже Ксенія Собчак. У кадрі ми бачимо трьох красунь топлес, що сидять на морському березі на колінах. З одягу на них тільки парео. Ксенія постала посередині. У блондинці зліва користувачі впізнали співачку Глюкозу. Дівчата не надягали ліфчик, опетому прикривали груди руками.

Закриває п'ятірку Анна Сєдокова. Співачка позує на пляжі сидячи біля пальм у Білій бавовняній прозорій пляжній накидці. Зірка підняла руки вгору, а сама закрила очі від задоволення.

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