Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег, яка зараз почала сольну кар'єру в Казахстані, показала шанувальникам, що вона в прекрасній формі

У сторіз свого Instagram білява красуня поділилася кадром з нової фотосесії, передає Politeka.net.

Еріка позує в бежевому костюмі, який складається з топа і широких штанів. При цьому на фото помітно, що співачка вважала за краще обійтися без бюстгальтера.

Наряд дозволяє розглянути ідеально плоский підтягнутий живіт зірки, а також доглянуту розкішну шкіру. Одним словом, фігура - вогонь, і не просто ідеальна, а приголомшлива.

Образ артистки доповнює легкий макіяж, що підкреслює її і без того виразне обличчя.

Що думають з приводу зовнішнього вигляду зірки фоловери, невідомо, оскільки коментарів у сторіз немає.

Як відомо, після відходу з мегапопулярного колективу дівчина поїхала далеко від України. 8 жовтня співачка опублікувала пост, в якому розповіла про свій переїзд в іншу країну:

"Я приїхала в Казахстан за своєю великою мрією, почати сольний проект. Зараз я оточена прекрасними, молодими і талановитими людьми. Я працюю в місті Алмати з музичним лейблом @cord_ent, і скоро ми покажемо вам те, що створювали разом. Я щаслива, мої хороші, дуже щаслива ☺ Я відчуваю, що Ви зі мною і я знаю, що ви чекаєте нову я. обіцяю, що все буду робити щиро і з любов'ю. Спасибі за те, що ви є у мене. Люблю вас... ваша Еріка🤍".

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