Відома актриса Настя Задорожна, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе і попросила про допомогу

На фото Настя позує в куртці, яку розстебнула. Зірка посміхалася і показувала двох цуценят, які у неї вилазили з-під одягу. Волосся Задорожна вирішила зібрати в хвіст, а на інших фото показала ближче маленьких красенів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Приблизно так я виносила цих двох вночі з колючих кущів, правда розміром вони були значно менше:)

Малюки повністю здорові, щеплені і особисто мною заціловані в кожну п'яту.

Подивитися.

Може це саме ваш хлопчик(рудий) або дівчинка (Черниш)?

Залишайте коментарі під постом", - написала зірка.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Настена!!! Всім би частинку твоєї душі!!!!! Люблю!!!!! Поважаю!!!!! Всіх благ тобі і всім твоїм близьким!!!!! Фергана!!!!!", "Які гарненькі, нехай знайдуться люблячі сім'ї для них"," Чумові", " які милі! Нехай скоріше знайдуться добрі турботливі руки і теплі серця для малюків! А вам величезне спасибі".

Повідомлялося, що 35-річна російська актриса і співачка Настя Задорожна постала в красивому образі.

Артистка - у світлому піджаку, який був злегка розстебнутий і з-під нього виглядала білосніжна Маєчка.

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