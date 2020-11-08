Співачка Наталія Могилевська захопила перетворенням зовнішності й несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в стильному шкіряному френчі, чорній футболці і джинсах - просто та зі смаком.

Блондинка, зі злегка розпатланим волоссям, стояла на мосту, підкресливши красу ніжним макіяжем.

У підписі Могилевська розкрила цікаву деталь, пояснивши, яким повинен бути успішний артист.

"Реагую на ваше прохання писати свої думки як раніше. Ось пишу книгу про шоу-бізнес: у шоу-бізнесі людина може двадцять п'ять років витратити на те, щоб навчитися кидати дванадцять булав одночасно в цирку, але люди настільки звикли до видовищ, спецефектів, супергероїв і кінофільмів, що вони нудьгують в цирку і навіть не розуміють, наскільки це складно. Для цього людина кидає вісім, десять, одинадцять, а на дванадцятій булаві обов'язково її упускає. Цей хук зроблений спеціально для того, щоб привернути увагу глядачів, щоб глядач зрозумів, наскільки це важко. Без ось таких хуків, танцювання не працює. Першими хто вивалюється з проектів "Голос країни", "Фабрика зірок", - це красиві, молоді, ідеальні, ідеально співаючі дівчатка вони нікому не цікаві. Цікаві ті, які з вадою, з історією, з хуком і так далі".

Наталя, яка змінилася, на думку публіки - в кращу сторону, викликала переполох в коментарях своїм спостереженням зі світу шоу-бізнесу.

"Ого, це ви?"

"👏занадто темний тонак . Без образ"

"Красива👌"

"Наташа, як тобі підходить блонд, просто 🔥"

"Боже, яка ж ви красива"

"Ви тут схожі на американську суперзірку"

"Ех, страруха..... На пенсію пора👍"

"👍така красуня стала з білим кольором"

"Фото супер. Вам так личить колір волосся, стиль в одязі. Ви як з іншої планети"

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