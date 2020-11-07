Зірка перевершила сама себе

Американська модель Кайлі Дженнер вразила шанувальників, показавши ідеальну фігуру в гарячих образах

Як розповідає Politeka, кадри були розміщені на фан-сторінці знаменитості в Instagram.

"Щасливого дня народження", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Дженнер позує в різних гарячих нарядах. Серед них рожевий спортивний, крихітна білизна, а також Різнокольоровий купальник. Крім того, знаменитість поділилася кадром під час відпочинку з подругою.

"Ти виглядаєш просто божественно", "гідна королева", "мяу", "обожнюю тебе", " ти бездоганно виглядаєш", " чудовий вигляд! Супер взагалі", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відомі сестри-моделі Кайлі та Кендалл Дженнер здалися разом, розповівши про свято.

На фото Кайлі позувала в чорному боді з блискітками, а волосся зібрала у хвіст. До спини притулилася Кендалл, яка здалася в топіку і спідниці. Дівчата стояли в профіль до камери й демонстрували найапетитніші місця.

"З Днем Народження, сестра! Колекція Кендалл поповнюється завтра о 9: 00 за московським часом", - написала Кайлі під фото.

Нагадавши, Кайлі Дженнер з подружкою помірялася "булочками" в бікіні на яхті

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