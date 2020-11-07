Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішним видом в декольте

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Вирішила продегустувати маленький келих вина", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кузнєцова позує в наряді з екстремальним декольте, тримаючи в руці величезний келих з вином. Це привело в» дикий " захват від побаченого.

"Келих якраз під розмір«,» твоя посмішка коштує золота з усього світу«,» абсолютна краса«,» без одягу, але з вином«,» ну, такий келих на грудях точно не втримати, також на твоїй«," просто бомбезний розмір. І келиха теж " » - пишуть вони.

Як ми розповідали раніше, українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішною фігурою в сукні з декольте

Так, на опублікованих кадрах Кузнєцова дефілює в сукні з екстремальним декольте, грайливо нагинаючись в кадр. При цьому вона говорить " ррр...", посилаючи фанатам повітряний поцілунок.

Звернемо увагу, що наряд знаменитості елегантно підкреслює її і без того значні форми. А шанувальників дівчина вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик в розділі Stories. Однак багато хто з них написали б, що Кузнєцова виглядає як "грайлива кішечка".

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