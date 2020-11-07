Американська модель і бізнес-вумен Кім Кардаш'ян приголомшила фанатів, виконавши запальний танець з подругою
Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Стривай, пияцтво робить тебе танцюристом краще?» - йдеться в тексті повідомлення.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кім Кардаш'ян виконує запальний танець з подругою, ефектно демонструючи пружні форми в одній сукні без білизни.
"Ось, що робить алкоголь з людьми», «ти бездоганно виглядаєш, Кім», «королівські розміри», «ідеальне тіло», «ти і без цього всього бездоганно танцюєш», «вау, ось це красоточки», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що американська модель і Бізесвумен Кім Кардаш'ян вразила красою, помірявшись формами з сестрою Кортні
Так, на знімку Кім Кардашьян в елегантному міні позує поруч з сестрою Кортні. Обидві дівчини явно щасливі, посміхаючись на камеру. Знімок ніяк не був підписаний, хоча шанувальники були «без розуму» від побаченого.
"Одна краща за іншу" « "ось це красуні«,» божественний вигляд«,» неможливо надивитися, настільки ви гарні«," чудово виглядаєте, сестри!", "дуже красиві", " це чертовски крутий вид. Не бачив нічого кращого», - пишуть вони.
Нагадавши, волога Кортні Кардаш'ян похвалилася втіхами із завидними красунями на приватному острові: "краще тріо".
Як повідомляла Politeka, 40-річна Кім Кардаш'ян в золотому декольте показала, як відривалася на приватному острові.
Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян з сестричками показали ідеальні форми в мікро-бікіні: "дівчатка просто...".