Такого не було давно

Погода в Україні 8 листопада обрадує громадян неймовірною прихильністю, замість дощів і похолодання очікується невелике потепління

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

Українцям на західній частині країни варто готуватися до 10-14 градусами за Цельсієм, а вночі похолодає до 2-5 тепла. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами.

Трохи прохолодніше сьогодні буде на півночі країни, де стовпчик термометра покаже від 9 до 11 тепла. Після заходу сонця істотно похолодає: від 3 до 6 за Цельсієм.

Хмари на небі очікується сьогодні й в центральній частині країни. Попри це, на вулиці очікується від 10 до 13 градусів за Цельсієм. Вночі їх змінять менш комфортні 3-6 тепла.

Мінлива хмарність сьогодні порадує українців біля узбережжя морів. Стовпчик термометра в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях покаже 11-14 градусів тепла. Ближче до вечора очікується похолодання до 4-7 за Цельсієм.

На сході України буде трохи прохолодніше, хоча і також без дощів: від 9 до 11 градусів зі знаком «плюс». Починаючи з другої половини дня буде трохи холоднішати: показник зупиниться в межах 2-6 градусів.

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