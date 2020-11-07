Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, знялася в новій фотосесії з яскравим образом

Дівчина набирає популярність в соціальній мережі Instagram досить швидко, адже її унікальна зовнішність не залишає шанувальників байдужими. Про це пише Politeka.net. Зараз Кім Лі знімається для чоловічих журналів і акцентує увагу на своєму тілі, показуючи гідності в одній білизні. Найчастіше при цьому Лі не переходить межу і демонструє спекотні фото обережно.

Щоб залишалася якась інтрига, струнка красуня показує лише найвдаліші кадри, на яких повністю не роздягається. В цей же рай Кім вдалося привернути увагу завдяки яскравому кольоровому костюму, що складається з тісного топа і лосин із завищеною талією малинового відтінку.

Кім також нанесла яскравий макіяж в тих же тонах, що і її одяг, а також зробила акцент на своїх очах. Нагнувшись біля керма велосипеда, дівчина виглядала більш ніж спокусливо і повеселила мережу вибором вбрання в цілому:

"Немає слів просто красиво🔥 🔥; це особливий подарунок😍; класно❤️💯; приголомшливі! Продовжуй, продовжуй!; cRush🔥 😍; чудово🔥 😍 💗 💗; моя♥♥♥ любов ♥ більшого прогину немає♥♥; ооооо, коли я зможу купити журнал😂; цю дитину віднесло хвилею🌊; така класна і романтична😋 😋; найгарячіша дівчина на планеті❤️; я дуже тебе дуже люблю, дорога Кім Лі !!!; Ти виглядаєш інакше .... Красиво ♥ ️ як завжди 😌❤️; я люблю тебе, Кінлі❤️; рівень жару🔥 😍 👌».

Раніше ми також писали, що Кім Лі через свою схожість з Кім Кардашьян отримує безліч позитивних коментарів. Фанати запевняють, що Лі чекає велике майбутнє в світі моделінгу.

Знаменитість не приховує в свою чергу, що їй лестить подібна увага і вона готова продовжити працювати в даній сфері, так як вона нарешті стала впізнавана за межами своєї країни.

На новому фото Кім позувала в прозорому бікіні з квіточками, ледь приховують її груди. Так як Лі позувала боком і зовсім не приховала тіло, фото вийшло більш ніж барвисте. Мокре волосся акуратно спадали за плечима, дозволивши фотографу відобразити момент, як дівчина тільки виходить з води і підставляє сонцю свій бюст.

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