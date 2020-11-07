Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла на себе звабливий вечірній образ

Пишногруда і яскрава брюнетка з незвичайною фігурою продовжує радувати фанатів кадрами, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Про це пише Politeka.net. Дівчина не тільки вражає вибором суконь з нереально відкритими декольте, але ще і приємно радує стильними деталями своїх образів.

На відміну від багатьох альтернативних моделей свого віку, Гюль вирішила не роздягатися на камеру, а «брати» образами саме в сукнях з пікантними деталями в дизайні. Модель показує бюст, але не оголює його, демонструє тонку талію в обтягуючих сукнях і інтригує видом на пишні стегна в сміливих розрізах. При цьому Бахарі практично ніколи не хвалиться фото в бікіні.

Як видно на знімку, дівчина пишається своїм бюстом, тому підбирає вбрання з акцентом на нього і тільки. У глибокому «рваному» розрізі» Бахарі показала його з вдалого ракурсу. Весь наряд темного кольору був повністю розшитий блискітками, що додало клаптику самому образу.

"Красиво🔥 🔥 🔥; який захват😈 🖐 🖑 😈; дуже хороший вигляд; ти дуже красива і у тебе великі груди і багата💋 💋 💋; який чудовий вид; вау вау, красуня, від Бога; супер приголомшливий образ; ти шикарна дівчина, малятко з кігтиками; богиня серед бажаючих; красивий🔥 🔥; елегантність в красі!; Милий гриль 😘; повсякденна Краса !! 🤩 🌸 🌸 ; Твої очі красиві😍 😍».

Ми також писали, що модель помітили після її фотосесії в чоловічих журналах. Причому сама Гюль не знімається у відвертих зйомках і намагається показувати мінімальну кількість зайвого.

На фото видно, що приховати достоїнства Бахарі вельми складно – шостий розмір бюста в коротенькій сукні з вирізом через всю довжину збоку не залишає особливого місця для уяви. Шанувальники змогли розглянути вдалий наряд Бахарі, яка через відкритість образу навіть не змогла надіти білизну, щоб приховати зайве.

"По-французьки ви не говорите»я сумую за тобою". Ви говорите " tu me manques«, що ближче до фрази» ти віддалився від мене💕", - пише Гюль під фото.

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