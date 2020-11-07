Стало відомо, чому актор Анатолій Васильєв пішов зі "Сватів", незважаючи на велику популярність серіалу

Про це пише Стархіт.

Персонажа вченого Юрія Ковальова обожнювали глядачі, але Анатолій Васильєв несподівано для всіх покинув проект.

Акторові не сподобалося, як у "Сватах" змінився гумор після приходу нового режисера.

«У першій частині було смішно, але в той же час і зворушливо. А потім почали повертати все в бік примітивного ситкому, де текст говорять практично без зупинок, а за кадром звучать сміх і оплески», — скаржився раніше Васильєв.

Крім цього, актор пішов зі "Сватів" через конфлікт з Федором Добронравовим, а останньою краплею стала сцена в серіалі, коли Юрія Ковальова садять у в'язницю і до нього на порятунок приходить Будько, який в кадрі також кривляється перед міліціонерами.

«Я пішов в першу чергу від Феді, а потім вже від режисера. Федя, він же взагалі починав як клоун. Але і клоуни різні бувають. Я був знайомий з Леонідом Єнгібаровим, Юрієм Нікуліним. Це був розумний, тонкий гумор. А є клоуни, які працюють на самому грубому і примітивному рівні. І я в такому брати участь не хочу", - відверто зізнався Васильєв.

Сам же Федір Добронравов запевняв, що ніякого конфлікту не було і Анатолій Васильєв пішов зі "Сватів" нібито заради іншого проекту.

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Як повідомляла Politeka, Васильєв з "Сватів" змінився до невпізнання:

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