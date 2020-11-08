Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, вразила ідеальною фігурою в блискучому платті
Зірка завжди славилася стрункою фігурою і пишними грудьми, повідомляє Politeka.net. Шанувальники зірки активно ведуть фан-старнички в Instagram, на яких публікують різні фото красуні, в тому числі, архівні.
Так, на одному з таких фото зірка постала в красивій сукні, яка була пошита з прозорої тканини. Під нарядом показалася чорна білизна, обтягнула фантастичні форми красуні, а також оголила її пружні сідниці
Блискітки по всій сукні стали відмінним акцентом для образу Ратаковськи. Завершили образ зірки різні прикраси.
Модель тримала в руках келих і подивилася в камеру.
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Поруч зі спокусницею постала розкішна блондинка в короткому топі.
У обох просто ідеальні фігури.
За три години пост зібрав мало лайків, адже група ще не набрала великої популярності.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала оголеною з келихом вина в руках, прямо сама невимушеність.
Кадру надає великої пікантності той факт, що красуня сиділа у ванній.
Ратаковськи забрала волосся в пучок, вона одягла окуляри і завершила образ різними прикрасами.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в тонкій, атласній маєчці. З великого декольте вистрибували груди без білизни. Все через те, що модель прийняла досить спокусливу позу - вона розставила ніжки, присівши на краєчку дивана, а також нахилилася, спираючись на руки.
Зірка закинула довге волосся набік і подивилася в камеру.
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