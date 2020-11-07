Російська телеведуча, політик і блогер Ксенія Собчак поділилася кадрами з відпочинку



Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на її сторінці в Instagram.



Попри пандемію Собчак не змогла відмовити собі у відпустці.

"Ну які на хрін "Сочі"?! Тільки хардкор, тільки Дубай і улюблений готель!",- повідомила вона у підписі до фото.

На опублікованому кадрі Собчак постала в різнобарвній накидці на тлі шикарного готелю "Чотири сезони" в столиці Арабських Еміратах.

Такий знімок і коментар до нього викликав неоднозначну реакцію її підписників:



"Ксенія слідом за Шнуровим прилетіла, а Шнуров за Пригожиним. Потягнулися зірки в теплі краї", "Супер!!!! Теж чекаю не дочекаюся, коли полечу туди!!!! Кращий відпочинок!", "А, без "на хрін", не можна було написати, що відпочиваєте на улюбленому курорті?! Як спілкується Собчак, так люди до неї і ставляться?!", "Складно посперечатися в даному випадку з Вами, Ксенія Анатоліївна", "Ахах! Нарешті хтось чесно сказав з селебріті! Гарного відпочинку!",- писали під постом Ксенії.







