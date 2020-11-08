Відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, забруднилася в піску
Модель обмазалася піском заради ефектних кадрів на пляжі, пише Politeka.net. У цієї неймовірної красуні шикарна струнка фігура, якою вона по праву хвалиться в Instagram.
Цього разу модель підкорила формами на пляжі, вбравшись в крихітне бікіні. Знаменитість одягла маленький купальник рожевого кольору, який підкреслював і оголював найпікантніші місця.
Знаменитість також розбурхала ефектним ракурсом, вставши перед фотографом напівбаком. Красуня виставила свої апетитні "булочки" в бікіні: "Виглядає ефектно".
Волосся Алессандри розвіював вітер, вона погладила їх руками і дивилася в камеру, посміхаючись.
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На другому кадрі відома красуня показала свої сідниці крупним планом. Алессандра потягнула за лямки купальника, які трималися на бантику.
За 14 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато приємного.
Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо позувала в білій сорочці, яку приспустила. Образ красуня доповнила купальником і капелюшком, а волосся залишила розпущеним. Зірка стояла біля стіни, демонструючи ідеальну фігуру і форми.
"Серце", - підписала жовтим смайликом красуня фотографію.
Нагадаємо, Алессандра Амбросіо зайнялася спортом на камеру. Красуня записала сторіс, в якому показала як виконує вправи.
Модель робила випади ногами в леопардовому спортивному вбранні, вставши на карачки, елегантно. При цьому вона примудрялася гарно демонструвати пружні форми.
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