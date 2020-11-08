Модель показала себе на пляжі

Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, обмазалася лосьйоном заради ефектності

Спокусниця постійно балує своїх шанувальників жаркими знімками, пише Politeka.net. Шанувальники, створивши відповідні сторінки, публікують подібні архівні кадри.

Квітко одягла смугастий купальник зі сміливим вирізом до пупка, з якого показалися вимазані лосьйоном груди.

Великий бюст чи не вискакував з купальника, під тканиною заховавши найінтимніші деталі.

Купальник обтягнув тонку талію і оголив пишні стегна, якими неможливо намилуватися. Браслети на руці доповнили образ.

Мокре волосся красуня заправила за вушка. Вона повернула голову вбік і прикрила очі. Макіяж підкреслив красиві риси обличчя моделі.

За 15 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали Насті компліменти, не стримуючи емоцій. Дійсно, фото вийшло розбурхуючим.

"Вогонь, просто бомбічна ❤️", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала в червоному бікіні, стоячи пишним "горішком" до об'єктиву камери. Зірка залишила волосся розпущеним і не соромилася показати пружні сідниці і пишний бюст. Образ Анастасія доповнила квіточкою у волоссі, а позувала на пляжі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в бікіні. Зірка сиділа на шезлонгу, хвалячись фігурою, а очі прикрила окулярами. Дівчина не соромилася показати пишні груди, які прямо випирали з такого маленького купальника.

Шанувальники прийшли в захват і відразу стали писати масу приємних повідомлень зірці, адже вона гідна всіх компліментів у світі.

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