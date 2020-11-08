42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова показала свої розваги з подругою

Зірка активно проводить час, і регулярно ділиться цікавими кадрами у своєму Instagram, передає Politeka.net. Так, цього разу зірка показала, як проводить час в аеропорту.

На фото Чехова постала в компанії своїх друзів: стиліста Марії Бєлової і дерматокосметолога Едуарда Демченко.

Примітно, що Чехова з подругою були в піжамах і з келихами шампанського.

Спочатку обидві позували в м'яких кріслах, а пізніше стояли з Едуардом біля табло.

"Ну, що, відлітаємо з цієї вогкої Москви. Відпочинок з друзями... мммм, що може бути краще? Особливо з такими😍 ті хто стежать за моїми подорожами і сторіс, знають, що Марія + Едуард = шалені веселощі!... Ми виглядаємо як щасливі, досягли дзена сектанти, які пізнали суть буття. Ну, і істина нам відкрилася, звичайно, в келихах ігристого 🥂 і традиційне питання: КУДИ ми летимо?",- підписала знімки Анфіса.

За 12 годин пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мабуть перехворіла ковидом.Але ще й друга хвиля йде", " нічого ж не бояться, вірусу наприклад.У мене подруга з чоловіком злітали і з друзями і всі захворіли...", "На Мальдіви!) 👌 🏼 ", "Всі блогери Зараз на Мальдіви летять. Ви напевно теж", "Занзібар", " Анфіса, від чого такого ви відпочиваєте весь час?🤔", " Ви навіть схожі👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова в недбало накинутому квітчастому халатику сіла на коліна, обклавшись тюбиками з косметикою. Один з них "застряг" в її пишному декольте.

Нагадавши, спокуслива Чехова розігралася в басейні, зробивши приголомшливе визнання: "Красотища-то яка!".

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