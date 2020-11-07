Супермодель російського походження Ірина Шейк вразила красою, застигши в спокусливій позі

Як передає Politeka.net , черговим знімком знаменитість похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

34-річна всесвітньо відома модель багато разів зачаровувала глядачів своєю красою на подіумі під час модних показів Victoria's Secret. Ірина повернулася до співпраці з відомим брендом, але і не забуває радувати своїх шанувальників в соцмережах.

"МЕГА крута, нескінченно довгі ноги", " багато Бразильські дівчатка-підлітки вважають тебе ідеалом краси, і я можу їх зрозуміти!", "Просто шик"," приголомшливо", " рівних немає!", "Порівняв справжню пасію Роналду і Ірину...Не критикую, напевно просто у мене немає смаку", - писали під постом Ірини.

Нагадаємо, що спокуслива Ірина Шейк зайнялася непристойностями з гарячими подружками: "чіпали за...".

Як повідомляла Politeka, Незрівнянна Ірина Шейк ледь не впустила бюст з тісного корсета:»головне дивитися в очі".

Також Politeka писала, що чарівна Ірина Шейк ледь прикрила бюст блискітками:"на це можна дивитися нескінченно".



