Супермодель російського походження Ірина Шейк вразила красою, застигши в спокусливій позі
34-річна всесвітньо відома модель багато разів зачаровувала глядачів своєю красою на подіумі під час модних показів Victoria's Secret. Ірина повернулася до співпраці з відомим брендом, але і не забуває радувати своїх шанувальників в соцмережах.
На кадрі Ірина постала в чорному прозорому вбранні, яке ідеально підкреслило її шикарну фігуру.
Шанувальники Шейк прийшли в захват від публікації своє улюблениці і віддячили її десятками тисяч лайків і сотнями коментарів.
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