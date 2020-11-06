Американська модель і бізесвумен Кім Кардаш'ян вразила красою, помірявшись формами з сестрою Кортні
Як розповідає Politeka, кадр був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.
Так, на знімку Кім Кардаш'ян в елегантному міні позує поруч з сестрою Кортні. Обидві дівчини явно щасливі, посміхаючись на камеру. Знімок ніяк не був підписаний, хоча шанувальники були «без розуму» від побаченого.
"Одна краща за іншу" « "ось це красуні«,» божественний вигляд«,» неможливо надивитися, настільки ви гарні«," чудово виглядаєте, сестри!", "дуже красиві", " це чертовски крутий вид. Не бачив нічого кращого», - пишуть вони.
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Як повідомлялося до цього, модель і зірка американського реаліті-шоу Кім Кардаш'ян порадувала шанувальників гарячими кадрами з відпочинку
Не так давно Кім відзначила свій 40-й день народження. З цієї нагоди знаменитість організувала для своїх близьких розкішне святкування на приватному острові. На черговому опублікованому відео Кардаш'ян похвалилася кадрами з райського куточка Землі
Одягалася актриса в зелений купальник, який виглядав мініатюрним на її феноменальній фігурі.
Нагадавши, волога Кортні Кардаш'ян похвалилася втіхами із завидними красунями на приватному острові: "краще тріо".
Як повідомляла Politeka, 40-річна Кім Кардаш'ян в золотому декольте показала, як відривалася на приватному острові.
Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян з сестричками показали ідеальні форми в мікро-бікіні: "дівчатка просто...".