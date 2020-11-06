Блогершу Настю Івлєєву з "Орла і решки" в перуці "а-ля Мілла Йовович" обговорює вся Мережа

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 29-річної зірки в Instagram опублікований фотоколаж, на якому Настя зображена в двох образах. Користувачам пропонують вибрати кращий.

На обох знімках Івлєєва в перуках. На першому - в рудому, з прямими локонами, а на другому - в блакитному, зі злегка підвитими кінчиками.

Один з образів Насті нагадав користувачам героїню голлівудської актриси Мілли Йовович у фільмі "П'ятий елемент", а інший - Мальвіну з казки про Буратіно.

Експерементуючу із зовнішністю Івлєєву кинулися обговорювати в коментарях:

"Цур мене"

"Блакитний, тільки не рудий"

"Мілла Йовович більше імпонує ☺ ️ я за (1)"

"Мальвіна взагалі шикарна"

"Все до лиця"

Як відомо, блогерка любить епатувати народ різними витівками і екстраординарними нарядами.

Нещодавно ми писали, як Івлєєва побешкетувала на своєму улюбленому "Ламборджині", розігнавшись майже до межі. Суперкар красуня придбала цього літа і не забула нагодою в черговий раз продемонструвати його "740-ка кінську" міць.

На кадрах Настя була в персиковому реглані з яскравим принтом і чорній шапочці.

"Розігнала свою ламбу до 343 км/год‼️🧨😱 Це було жорстко😂", - підписала Івлєєва.

"Люта гонщиця", "Ось це Я розумію, робить речі!", "Це не екстрим, це дурість...", "На це дивитися страшно, особливо коли ти від дороги відволіклася", "та бабло є, а щастя і любов??????", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі

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