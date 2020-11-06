Блогершу Настю Івлєєву з "Орла і решки" в перуці "а-ля Мілла Йовович" обговорює вся Мережа
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 29-річної зірки в Instagram опублікований фотоколаж, на якому Настя зображена в двох образах. Користувачам пропонують вибрати кращий.
На обох знімках Івлєєва в перуках. На першому - в рудому, з прямими локонами, а на другому - в блакитному, зі злегка підвитими кінчиками.
Один з образів Насті нагадав користувачам героїню голлівудської актриси Мілли Йовович у фільмі "П'ятий елемент", а інший - Мальвіну з казки про Буратіно.
Експерементуючу із зовнішністю Івлєєву кинулися обговорювати в коментарях:
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"Цур мене"
"Блакитний, тільки не рудий"
"Мілла Йовович більше імпонує ☺ ️ я за (1)"
"Мальвіна взагалі шикарна"
"Все до лиця"
Як відомо, блогерка любить епатувати народ різними витівками і екстраординарними нарядами.
Нещодавно ми писали, як Івлєєва побешкетувала на своєму улюбленому "Ламборджині", розігнавшись майже до межі. Суперкар красуня придбала цього літа і не забула нагодою в черговий раз продемонструвати його "740-ка кінську" міць.
На кадрах Настя була в персиковому реглані з яскравим принтом і чорній шапочці.
"Розігнала свою ламбу до 343 км/год‼️🧨😱 Це було жорстко😂", - підписала Івлєєва.
"Люта гонщиця", "Ось це Я розумію, робить речі!", "Це не екстрим, це дурість...", "На це дивитися страшно, особливо коли ти від дороги відволіклася", "та бабло є, а щастя і любов??????", - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі
А ще Politeka писала, що екс-коханець принизив Івлєєву з " Орла і решки"
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