Бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць у світі, спокусила кадрами верхи на байку

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Адіос, цензура", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Кортес позує в мікроскопічному бікіні, демонструючи солодкі місця верхи на байку. Побачене привело в» дикий " захват її шанувальників.

"Упс", "дуже красиво" « " мама дорога, що це?", "ось це ракурс. Боже мій, сама досконалість", "так близько до ідеалу", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титулу "Міс Бум-Бум", похвалилася пікантним образом

Кортес регулярно хвалиться перед шанувальниками своїм шикарною фігурою.

Цього разу Сьюзі перевершила сама себе. На опублікованому кадрі модель поставала в обтягуючому костюмі, який створював ілюзію повної наготи.

Такий образ фігуристої моделі зібрав чимало схвальних коментарів і сотні лайків.

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