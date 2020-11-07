27-річна модель і зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра вразила красою, якою вирішила помірятися з подругою
Як розповідає Politeka, знімок знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
Так, на опублікованому кадрі Олівейра позує поруч з подругою, вбравшись при цьому в білосніжний топ і шорти. Модель вирішила щось поправити на топі у своєї не менш яскравої подруги.
Звернемо увагу, що фотографію Олівейра вирішила ніяк не підписувати, а шанувальників позбавила від такої можливості, викинувши її у себе на сторінці в Stories.
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Гаряча брюнетка постала в темному гольфіку, щільно обтягнув її апетитні округлості, спочатку, природно, ненафарбованою. Поступово, крок за кроком, Жизель перетворювалася саме в ту красуню, яку знають і пам'ятають по фотографіях в Instagram.
"Урок з макіяжу. Скажіть, який продукт вам найбільше подобається! Я все ще схиблена на хайлайтері 🤤 ось продукти, які я використовувала: палітра тіней для повік, Губна помада, чорна підводка, хайлайтер", - підписала кадри Жизель.
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