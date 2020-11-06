Модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, вбравшись в облягаючий топ

Як розповідає Politeka, фотографіями красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Раді повідомити, що..." - йдеться в повідомленні.

На фотографіях Свейнпол позує в тісному топі, в який знаменитість красиво поклала пружні форми. Також модель поділилася знімком, на якому вона в повний зріст застигла в грайливій позі, демонструючи бездоганну фігуру.

"Ох, цей погляд. Не можу надивитися", " це так неймовірно. Вітаю тебе, ти чарівна», «ось, що значить королева", " тобі добре в цьому вбранні, якщо ти не знала. Але думаю, що ти й так в курсі цього», «найкрасивіша дівчина у світі», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель з Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала себе на радість фанатів.

На фото красуня позує в спідниці, футболці й "невидимих" лосинах, а також пуантах. Кендіс стояла навшпиньки, залишивши волосся розпущеним. На другому фото дівчина вже сіла на коліна і хвалилася ідеальною фігурою на шкіряному кріслі, дивлячись прямо в об'єктив камери.

"Проведіть пальцем", - підписала красуня фото.

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