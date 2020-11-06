Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила обвислими формами в костюмі "Кармен"

Анастасія нещодавно серйозно зганьбилася на власному концерті під час виступу в клітці. Балерина не тільки не змогла приховати розповнілу фігуру, але ще і продемонструвала відсутність підготовки і неакуратне виконання. Щоб виправдатися за більш ніж тисячі розгніваних коментарів, вона приховала доступ до посту.

Також Волочкова написала про те, що вона нібито прославлена і знаменита зірка вей Росії, а їй просто заздрять, адже вона також може виконати ПАРТІЮ «Кармен», як ніхто інший. На анти-фанатських групах відразу ж з'явилися спростування з фото Волочкової під час виступу з тим самим номером.

Реакція також не змусила себе чекати:

"твій Карен не Кармен😈; Невже їй подобається? 👎 ; Конвульсії синього Страуса на пенсії👏 браво! 👏 👏 👏 ; Балерина велика хоч би пузо втягувала. 🤔 🤔 🤔 ; Кармен Волочкової добре їсть, незграбна і неповоротка; про боги,ну що за складки на боках і пузі?! На шпинаті вирощені 😂; підсмажуючи і з осикою талією, як говорить про себе😂 😂; що з ногами? Хто їй ноги вкоротив?😂 ; Дівчатка, але це жах, кармен шкода, що її так ганьблять; бідна партія кармен,як можна її іспохабіть і в рваному платті, позорище».

Сама зірка нещодавно спробувала влаштувати чергову рекламу товару, правда через низьку якість відео було мало що чутно.

Проте користувачі обговорили сам образ знаменитості. Незважаючи на холодну погоду, вона з'явилася на вулиці в літньому міні-сукні, показала худі ноги без колготок і навіть одягла недоречне взуття разом зі старою шубою, за що і була жорстко висміяна в Instagram:

"Твою ж дивізію, 😂 😂 😂 😂 який прекрасний вид у великої... 😂 😂 😂 😂 ; Бройлер, вас не чути...що віщаєте!?; аа це монтаж відео? Або це реальність!?; Вона зовсім дурна?👎 ; Яке царське дно... ️ ️ ️ ; поїхала укладати договір на димохід😂 😂;😂; а шубу вона одягла я подумала щоб прикрити своє єство🤣; та коли вона вже буде одягатися по погоді. Голі ноги в листопаді це треш хлопці".

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