Відома актриса Анджеліна Джолі досі розбурхує мільйони фанатів - краса, яка ніколи не зів'яне
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок голлівудської зірки в Instagram з'явилося "смачне" фото - відверте вбрання Джолі залишить байдужим хіба що сліпого.
Так, гаряча брюнетка позувала в сукні тілесного кольору, розтягнутому зверху. Враховуючи, що Анджеліна не одягла бюстгальтера, то ніжний силует її апетитних принад, безумовно, довів до екстазу більшість її шанувальників.
Актриса розкріпачилася на софі, поставши в дещо хтивій позі.
"Що говорить ваш внутрішній критик? Це впливає на вашу впевненість у собі і обмежує ваше життя?", - підписано фото.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, захоплюючись зовнішністю, зухвалістю і талантом Джолі:
"Боже мій, ось найкрасивіша жінка в світі"
"Поза для пускання слини... Така гаряча 🔥"
"Ти одна з кращих актрис у всьому світі 😍 😍 😍 "
"Тепер за це варто вбивати"
"Ти особлива жінка😍"
"Як можна бути такою офігітельно красивою 😍 😍 "
"Красива жінка змушує кожного критика затамувати подих ... 🔥🧡"
Раніше ми повідомляли, в Мережі обговорюють архівний знімок ще молодої Джолі в коротенькому топі кольору хакі. Актриса підняла руку, коли зі сміливого декольте блиснула смужка ліфчика. Також зірка засвітила одне зі своїх численних татуювань, розташоване в пікантному місці, нижче живота.
"Як ковток свіжої води, ідеальна дамочка; нею можна захоплюватися все життя💯; найкраще, вічна ЛАра Крофт❤️; багатий королівський вигляд; Абсолютно прекрасний цей знімок», - коментували в мережі.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною: "це знак?".
А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила округлою фігурою на званій вечері, кадри: виросла дівчинка.
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