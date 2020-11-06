Співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова стривожила несподіваною заявою

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram.

"Цей день я не забуду ... Ніколи» - написала артистка.

При цьому вона опублікувала фото, на котрому виглядає розгубленою.

Відзначимо, такий пост дуже стривожив поклоників Бузової. Хтось у мережі навіть припустив, що вона вагітна.

Після заяви Бузової фоловери постаралися її підтримати і все ж дізнатися, що сталося.

"Оля, все добре?«, "Розкажи, що сталося», «красуня, ні перед чим не зупиняєтеся», «сама-найсильніша дівчинка», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, зараз Бузова разом з фігуристом Дмитром Соловйовим бере участь в шоу «Льодовиковий період». У мережі припустили, що ймовірно співачки покинула проект.

Раніше ми повідомляли, Бузова показала себе на прогулянці, позуючи на пустельній площі в темний час доби. Ольга скинула об'ємну чорну курточку, залишившись в реглані.

"Ловіть модну мене після тренування. Локація, як Ви вже зрозуміли, Лужники. Як вам мої обновочки?",- підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".