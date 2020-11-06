Телеведуча Леся Нікітюк розтлумачила українцям, що таке зрада та ще й живописно показала на прикладі
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, яке назвала новою рубрикою "Прості правила" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Леся вирішила пояснити тонкощі зради. Собі в "помічники" дівчина взяла пластмасові фігурки міньйонів з відомого мультфільму.
"Як відрізнити невипадкуову зраду від випадкової? Прості правила зради від Лесі Нікітюк", - з посмішкою говорить вона в кадрі, розігравши потім дві забавні сценки (тільки для дорослих).
"Ну, якщо сподобається.... буду робити рубрику #Простіправила😂", - повідомила в підписі Леся.
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Судячи з коментарів, публіці її затія припала до смаку. До речі, деякі порівняли відео Нікітюк з читанням моралей, які записує її колега, телеведуча Ольга Фреймут. Тільки остання роз'яснює українцям правила етикету.
"Ахахвххвх 😂 😂це має бути постійна рубрика 😂 😻 "
"Моє улюблене - "Я не знаю, як так трапилося»🤦🏽♀️🤦🏽♀️🤦🏽♀️" - "я випадково 😆"
"Це шо маска Тая Повалій?)"
"Ой, як незручно вийшло🤩"
"Ах-хах-хах😆 😆 😆 😆 тепер все стало ясно"
"Ну навіщо ж хейтити Олю і відбирати у неї "хліб". Писала людина свої видоси, нікого не чіпала... юа тепер😱 " - "до чого тут Оля? Це не про етикет😁"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк розсмішила новим відео, де вона "п'яненька", з пляшкою шампанського, ховалася в шафі від своїх друзів. Леся козирнула підтягнутою фігуркою в джинсових мікро-шортах і чорному топі без бретелей.
Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.