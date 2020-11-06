Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, зірки "Танців з зірками", похвалилася результатами тренувань
На фото красуня здалася в штанях і чорному топі. Образ Лілія доповнила бездротовими навушниками, а сама лежала на килимку для занять. Дівчина без сорому демонструвала підтягнуте тіло і плоский животик. Зірка знімала себе на телефон у дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Полюбила розтяжку після тренування", - написала Лілія під фотографією.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фотографією, але так і хочеться додати: "ідеальна жінка".
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Повідомлялося, що відомий український хореограф Влад Яма влаштував чуттєву фотосесію на березі зі своєю дружиною.
Так, Лілія зізналася, що вважає жінку – крилами чоловіка.
"Від її настрою багато в чому залежить загальна атмосфера в сім'ї. Я не можу сказати, що роблю щось навмисно в нашій родині, користуючись якимись правилами з книг. Все відбувається на рівні відчуттів і інтуїтивно. Розумію, що дуже важливо підтримувати свого чоловіка і вірити в нього всім серцем", - написала Лілія.
Ми писали, що дружина відомого українського хореографа і судді проекту» Танці з зірками " Влада Ями поділилася романтичним сімейним фото.
На фото сімейна пара позує на березі моря. Влад вибрав для фотосесії прості джинси і чорну майку, яка дозволила йому продемонструвати м'язисті руки.
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