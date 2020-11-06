Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, зірки "Танців з зірками", похвалилася результатами тренувань

На фото красуня здалася в штанях і чорному топі. Образ Лілія доповнила бездротовими навушниками, а сама лежала на килимку для занять. Дівчина без сорому демонструвала підтягнуте тіло і плоский животик. Зірка знімала себе на телефон у дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Полюбила розтяжку після тренування", - написала Лілія під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фотографією, але так і хочеться додати: "ідеальна жінка".

Повідомлялося, що відомий український хореограф Влад Яма влаштував чуттєву фотосесію на березі зі своєю дружиною.

Так, Лілія зізналася, що вважає жінку – крилами чоловіка.

"Від її настрою багато в чому залежить загальна атмосфера в сім'ї. Я не можу сказати, що роблю щось навмисно в нашій родині, користуючись якимись правилами з книг. Все відбувається на рівні відчуттів і інтуїтивно. Розумію, що дуже важливо підтримувати свого чоловіка і вірити в нього всім серцем", - написала Лілія.

Ми писали, що дружина відомого українського хореографа і судді проекту» Танці з зірками " Влада Ями поділилася романтичним сімейним фото.

На фото сімейна пара позує на березі моря. Влад вибрав для фотосесії прості джинси і чорну майку, яка дозволила йому продемонструвати м'язисті руки.

Нагадавши, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" похвалилася галантним красенем-сином, весь у батька

А ще Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" влаштував випробування для біцепсів, ефектний кадр

Також Politeka повідомляла, що гострий на язик Горбунов показав Влада Яму з новою зачіскою і не стримався



