Співачка Міша Романова покуражилася на славу

Як передає Politekа.net, на радість своїх шанувальників 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Гаряча блондинка, з мокрим волоссям, балансувала на стільці, стоячи на колінах, в червоному розпусному бікіні. Варто відзначити, Міші є, чим похвалитися, тому артистка не упускає випадок роздягнутися перед камерою - навіщо приховувати таку красу?

В руках розкута Міша тримала келих з шампанським. Дівчина грайливо і трохи театрально розвела руки і відкрила рот. Очі красуні були заховані за стильними сонцезахисними окулярами.

"Придумайте підпис до фото😉", - попросила користувачів співачка.

Слухняні фанати кинулися виконувати її прохання:

"гей раби, лижіть мої п'яти поки я п'ю шампусик"

"ну особисто у мене такий погляд, коли гроші на карту приходять🤣"

"Гей, бармен, неси ще шампанського, сьогодні гуляємо😎"

"В руках мартіні, а на мені бікіні 💕"

"Кучеряво жити не заборониш"(с) 😄 😘 "

"Ах, тримайте мене, я зараз заспіваю"

"Така тепла і сонячна фотографія 😉 🌴 "

"Гуляй - веселися, кайфуй - не лінуйся 😂 🔥 "

"О талію зробили на фото"

Раніше ми повідомляли, Романова виклала в Instagram серію кадрів з-за лаштунків одного з київських клубів. Вона постала в лискучому зеленому жакеті, щільних трусах з поясом й зухвалих панчохах. Компанію співачці склали дві дівчини в фіолетових окулярах, різнокольорових жакетах іншого фасону і чорних боді - судячи з усього, ці красуні з підтанцьовки.

"Люблю, коли в команді абсолютна гармонія ❤️⠀за 10 хвилин до виходу на сцену", - підписані фото.

Нагадаємо, що Міша Романова вивалила бюст в" тісній "сукні:" намагаєтеся бути схожою на світлу Лободу, але...".

А ще Politeka писала, що Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні: "така шикарна".

Також Politeka повідомляла, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою: "все сталося...".