Співачка Міша Романова покуражилася на славу
Як передає Politekа.net, на радість своїх шанувальників 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.
Гаряча блондинка, з мокрим волоссям, балансувала на стільці, стоячи на колінах, в червоному розпусному бікіні. Варто відзначити, Міші є, чим похвалитися, тому артистка не упускає випадок роздягнутися перед камерою - навіщо приховувати таку красу?
В руках розкута Міша тримала келих з шампанським. Дівчина грайливо і трохи театрально розвела руки і відкрила рот. Очі красуні були заховані за стильними сонцезахисними окулярами.
"Придумайте підпис до фото😉", - попросила користувачів співачка.
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Слухняні фанати кинулися виконувати її прохання:
"гей раби, лижіть мої п'яти поки я п'ю шампусик"
"ну особисто у мене такий погляд, коли гроші на карту приходять🤣"
"Гей, бармен, неси ще шампанського, сьогодні гуляємо😎"
"В руках мартіні, а на мені бікіні 💕"
"Кучеряво жити не заборониш"(с) 😄 😘 "
"Ах, тримайте мене, я зараз заспіваю"
"Така тепла і сонячна фотографія 😉 🌴 "
"Гуляй - веселися, кайфуй - не лінуйся 😂 🔥 "
"О талію зробили на фото"
Раніше ми повідомляли, Романова виклала в Instagram серію кадрів з-за лаштунків одного з київських клубів. Вона постала в лискучому зеленому жакеті, щільних трусах з поясом й зухвалих панчохах. Компанію співачці склали дві дівчини в фіолетових окулярах, різнокольорових жакетах іншого фасону і чорних боді - судячи з усього, ці красуні з підтанцьовки.
"Люблю, коли в команді абсолютна гармонія ❤️⠀за 10 хвилин до виходу на сцену", - підписані фото.
Нагадаємо, що Міша Романова вивалила бюст в" тісній "сукні:" намагаєтеся бути схожою на світлу Лободу, але...".
А ще Politeka писала, що Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні: "така шикарна".
Також Politeka повідомляла, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою: "все сталося...".