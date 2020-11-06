Відомий хореограф Григорій Чапкіс видав всю правду, як він не ладнав зі своїми дітьми

Про це суддя "Танців з зірками" розповів в ефірі телеканалу 1+1.

Як відомо, у 90-річного Григорія Чапкіса є двоє дорослих дітей, які живуть не в Україні.

І хореограф відверто зізнається, що протягом життя був поганим сім'янином і мало часу приділяв дітям.

"Я був дуже поганим батьком. Я можу сповідатися. Коли я пропрацював 27 років з першою дружиною в ансамблі Вірського, ми об'їздили весь світ і я весь час був на гастролях. Лілію виростила бабуся. І коли я їй роблю зауваження, що ти не так вчинила, вона: "а ти мене виховував? Я видела тебя?". І Грег виріс один, без мене. Без мами", - покаявся Чапкіс в ефірі програми.

"Ось таке я л*йно. Ось такий я є. Я не виступаю. Ось такий я є в житті", - продовжив суддя" Танців з зірками " у спілкуванні з журналістами.

Діти також скептично поставилися до того, що у їх досить дорослого батька з'явилася пасія Міла, яка йому в дочці годиться і молодше майже на 52 роки.

"А діти мої ... завмерли. Інші б діти були б задоволені. Вони всі на неї:" Во, прийшла стерва якась". Розумієш? Хоче його добро. Давай довіреності, давай переписуй", - заявив Чапкіс.

Саме старша дочка Лілія стала ініціатором того, щоб хореограф написав заповіт, і цей документ ледь не погубив його. До знайомства з милою діти тижнями могли йому не дзвонити, і тільки в шлюбі з новою жінкою Чапкіс відчув себе щасливим.

Раніше ми розповідали, що 90-річний Григорій Чапкіс таємно одружився на 39-річній Ганні Саффрончик.

Як відомо, Григорій Чапкіс вже тричі був одружений, перший раз він прожив у шлюбі з дружиною більше двадцяти років, а з третьою дружиною він прожив 28 років разом. З другою дружиною чоловік розлучився також спокійно. І ось нова жінка повністю змінила життя Григорія Чапкіса, але повністю хореограф не хоче розкривати особистість своєї обраниці.

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