Известный хореограф Григорий Чапкис выдал всю правду, как он не ладил со своими детьми
Об этом судья "Танців з зірками" рассказал в эфире телеканала 1+1.
Как известно, у 90-летнего Григория Чапкиса есть двое взрослых детей, которые живут не в Украине.
И хореограф откровенно признается, что на протяжении жизни был скверным семьянином и мало времени уделял детям.
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"Я был очень плохим отцом. Я могу исповедоваться. Когда я проработал 27 лет с первой женой в ансамбле Вирского, мы объездили весь мир и я все время был на гастролях. Лилию вырастила бабушка. И когда я ей делаю замечание, что ты не так поступила, она: "А ты меня воспитывал? Я видела тебя?". И Грег вырос один, без меня. Без мамы", - покаялся Чапкис в эфире программы.
"Вот такое я г*вно. Вот такой я есть. Я не выступаю. Вот такой я есть в жизни", - продолжил судья "Танців з зірками" в общении с журналистами.
Дети также скептически отнеслись к тому, что у их довольно взрослого отца появилась пассия Мила, которая ему в дочери годится и младше на 52 года.
"А дети мои ... замерли. Другие бы дети были бы довольны. Они все на нее:"Во, пришла стерва какая-то". Понимаешь? Хочет его добро. Давай доверенности, давай переписывай", - заявил Чапкис.
Именно старшая дочь Лилия стала инициатором того, чтобы хореограф написал завещание, и этот документ едва не погубил его. До знакомства с Милой дети неделями могли ему не звонить, и только в браке с новой женщиной Чапкис почувствовал себя счастливым.
Ранее мы рассказывали, что 90-летний Григорий Чапкис тайно женился на 39-летней Анне Саффрончик.
Как известно, Григорий Чапкис уже трижды был женат, первый раз он прожил в браке с супругой более двадцати лет, а с третьей женой он прожил 28 лет вместе. Со второй женой мужчина расстался также спокойно. И вот новая женщина полностью изменила жизнь Григория Чапкиса, но полностью хореограф не хочет раскрывать личность своей избранницы.
Напомним, третьим судьей "Танців з зірками" стал легендарный хореограф
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