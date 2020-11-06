Співачка Ані Лорак розговорилася про інтимне, відповідаючи на запитання публіки

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка відгукнулася на ініцативу одного з модних жіночих глянців взяти участь у "спілкуванні" з фанатами шляхом запитань і відповідей. Знаменитості довелося розповідати про такі речі, як у скільки років у неї був перший контракт, який улюблений фільм й інші банальності. Але ось одне пікантне питання все ж викликало у Кароліни збентежену посмішку.

Стосувалося воно татуювань. Зірка несподівано зізналася, що зробила тату. При чому, судячи з усього, вже після важкого розриву з чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Нагадаємо, турецький красень-бізнесмен зрадив Лорак з російською моделлю, що стало надбанням громадськості. Зробивши спроби зберегти сім'ю, Ані врешті-решт забрала дочку Софію і пішла від невірного чоловіка.

Татуювання ж артистка зробила, як сказали б багато хто, трохи легковажне.

"Зовсім ще недавно я собі уявити не могла, що на моєму тілі з'явиться татуювання. Тому що мені здавалося, що це абсолютно не моє, але, ось, все змінюється... І зліва від серця у мене оселився метелик - татуювання у вигляді метелика. Воно одне!", - розповіла про експеримент зі своїм тілом співачка.

Раніше ми повідомляли, Лорак вразила розміром бюста в занадто відвертому декольте під час спілкування з фанатами. Зірка сиділа в плетеному кріслі в міні-блузі кавового відтінку з рукавами-воланами, приспущеними на плечі. Прямі локони, стриманий макіяж доповнили її стильний образ з ноткою пікантності.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".