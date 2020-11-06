Відома українська актриса Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка", показала себе і розповіла про секрети
На фото красуня позувала в сукні-"невидимці" з відкритими плечима. Зірка дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила розпущеним. Видно, що дівчина була без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ось і ще один тиждень пролетів. У "Холостячці" розгораються нові пристрасті, ваші ставки змінюються, секрети перестають бути секретами і ніхто не знає, що чекає нас попереду", - написала красуня під фото.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Красуня"," з нетерпінням нову серію) я так рада бачити саме вас в цьому проекті)", " Ксюшенька, дивлюся і не пропускаю тебе, обожнюю!!!", "Дуже красива, найкрасивіша жінка, яку я бачила в своєму житті".
Повідомлялося, що відома українська актриса Ксенія Мішина заінтригувала своїх шанувальників.
"Хочу вас заінтригувати - це моє перше побачення в проекті!
Вже на другому тижні учасники придумали безліч ідей для побачень, але я змогла вибрати тільки кілька. Я не знала, яке побачення якому учаснику належало. Довірилася інтуїції)", - написала зірка.
Нагадавши, стало відомо про грандіозне повернення" Холостячки "Мішиної на" Танці з зірками"
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