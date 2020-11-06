Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний образ у відкритому вбранні

Дівчина почала модельну кар'єру відносно недавно, тому число її шанувальників почало активно зростати відразу після порівняння з Кім Кардашьян. Про це пише Politeka.net. Модель помітили після її фотосесії в чоловічих журналах. Причому сама Гюль не знімається у відвертих зйомках і намагається показувати мінімальну кількість зайвого.

На фото видно, що приховати достоїнства Бахарі вельми складно – шостий розмір бюста в коротенькій сукні з вирізом через всю довжину збоку не залишає особливого місця для уяви. Шанувальники змогли розглянути вдалий наряд Бахарі, яка через відкритість образу навіть не змогла надіти білизну, щоб приховати зайве.

"По-французьки ви не говорите»я сумую за тобою". Ви говорите " tu me manques«, що ближче до фрази» ти віддалився від мене💕", - пише Гюль під фото.

Ось як реагують в мережі:

"Красива і ідеальна дівчинка; завжди приголомшливо красиво️️; таке приховати важко, ти неймовірна💚 💚 💚; така красива дівчина🍏 😍; важка робота окупається без болю, без вигоди я завжди кажу, зберігайте цю мотивацію!; Ти така красива 🔥❤️💋; відмінно. . ти неймовірна; чудова любов до тебе; горить дівчина👌 🙌; правда, розкішна дамочка; так мило з твого боку; Красиво❤; Я сумую за тобою на всіх мовах, моя королева».

Ми також писали, що примітність образів Бахарі полягає саме у виборі її нарядів. Дівчина віддає перевагу лише сукні з глибокими декольте і завжди показує бюст шостого розміру в досить жарких позах. Проте повністю ніколи Бахарі не роздягається.

Цього разу, очевидно як виняток, дівчина задерла кофту і показала свою бюст лише частково. Однак фанатам і цього вистачило, щоб залишитися під враженням сміливої витівки і незвичного вбрання:

«Розкішна дівчинка😍😘🍼🍼💦; Люблю і хочу побачити все повністю 😎; ніколи не здавайтеся😛🎈🎈; ось це смілива поза🌷; Смакота; Папа повинен пишатися; Так куди ж так багато пристрасті🔥; більше не забути таке👍; Підніміть руки в повітря «Якщо ви справжня, моргніте»; Вам не потрібно, щоб макіяж був природним; великий розмір».

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