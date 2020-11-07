Актриса, блогерка та інстадива Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, спокусила приємним кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким справила сильне враження в Мережі.

Спекотна намарафечена брюнетка позувала в чорній сукні без бретелей, глибоке декольте якої було прикрашено рюшами. Тканина вбрання ледве-ледве натягнулася на пишний бюст інстадиви - відкривши погляду публіки неймовірну красу.

"До зустрічі сьогодні о 21:00 на «ТНТ»!💋@comedyclubru #comedyclub #ТНТ", - підписала фото зірка. Варто відзначити деякі користувачі зраділи події в коментарях - мовляв, пішла за "коханцем" Харламовим, який бере участь в проектах на цьому ж телеканалі і до того ж є резидентом Сomedy Сlub.

У коментарях люди з жаром кинулися писати свою думку з приводу зовнішності Кошкіної:

"Кошкіна, що далі? Так, схожа на силіконову ляльку! Красиву! Але далі то щооо! Ось у Харламича дочка є, а у тебе! Сцилікон і нашпигований лобик? Ну так, красиво! І щооо? Бабосами себе обклеїш і будеш жити не тужити! Ну це ще бабуся на двоє сказала! Ти звичайно дерзай красуня, але на мою думку ти в пріоритетах заплуталася! Головне, не хворій!!! Ми тебе все одно любимо)))"

"А як плаття тримається?"- "на них і тримається"

"Штучна фуууууу .....😠 уродка значить"

"Що за гуманоїд"

"Найсексуальніша дівчина Росії"

"Який розмір гр 🥰"

"Жесть кулі😎"

"Чому немає фото в купальнику? (((😢"

"За Харламовим пішла )))"

"Нижче опусти платтячко"

"Зробити всього поменше на розмір було б 🔥 👍 "

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