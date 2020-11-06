В Україні знову оновили карантинні зони

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ і НП, повідомляє міністр Кабміну Олег Немчинов у своєму Телеграм-каналі.

Після оновлення "зелених " і" жовтих " зон не залишилося.

Повністю почервоніли Житомирська та Полтавська області. Київ як і раніше в "помаранчевій" зоні, незважаючи на рясну кількість добових захворювань.

У" червону " зону потрапили 60 міст. Серед них наступні: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та інші.

У помаранчевій зоні діють такі равіла: масочний режим в місцях скупчення людей, дотримання соц. дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів при проведенні масових заходів, заборонено відвідувати будинки престарілих, лікарні, соц. Установи, заборона розважальних закладів і ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів.

Червона зона-всі перераховані вище обмеження, а також заборона роботи громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, діяльності кафе і ресторанів.

Нове епідемічне зонування починає діяти з 9 листопада.

Нагадаємо, щоб уповільнити поширення китайського вірусу МОЗ збирається ввести в країні карантин вихідного дня. Працювати буде тільки критична інфраструктура, зокрема продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше закриють.

Такі заходи можуть запровадити вже з наступних вихідних 14-15 листопада.

Зазначимо, за останніми даними, за добу 5 листопада в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок зараження небезпечним вірусом (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).

Госпіталізовано - 1517 осіб; летальних випадків – 201 (антирекорд); одужали – 10 762 особи (рекорд).

За весь час пандемії в Україні захворіли 440 188 осіб; одужали 195 544 особи; летальних випадків 8 125; проведено ПЛР-тестів 3 521 175.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Зазначимо, новий добовий показник захворюваності в столиці став антирекордом.

Нагадаємо, Україні прогнозують найгірший сценарій через пандемію: "до кінця листопада буде..."

Як повідомляла Politeka, Київ готують до закриття метро, українців вже попередили про нові обмеження.

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