Банківські рахунки українців можуть виявитися заблокованими в один момент

Справа в тому, що Міністерство юстиції вводить систему автоматизованого арешту банківських рахунків боржників.

Зараз приєднання до системи добровільне, тобто банк сам вирішує, буде він приєднуватися до такої практики чи ні.

Для того, щоб заблокувати рахунок Виконавцю знадобитися натиснути на своєму комп'ютері всього кілька кнопок.

У міністерстві зазначають, що якщо всі банки (або їх більшість) приєднаються до системи, боржники не зможуть уникати виконання зобов'язань.

За даними Мін'юсту, з системою автоматизованого арешту рахунків вже працюють чотири банки (першим був ПриватБанк).

Відзначимо, зараз банки блокують рахунки боржників тільки після постанови суду або на вимогу виконавчої служби.

А ось зняти арешт так швидко, як рахунок блокують, не вийде.

Трохи простіше це буде зробити тим, у кого банк є учасником АСИП. В такому випадку боржник оплачує штраф або аліменти, після чого банк передає інформацію про погашення заборгованості у виконавчу службу, і та закриває провадження. Зазвичай на це йде кілька днів. Оплатити борг можна як з рахунку, на який накладено арешт (якщо крім заблокованих грошей там є потрібна сума), або через карту банку.

Важливий нюанс полягає в тому, що оплатити борг з арештованого рахунку неможливо. Швидше, доведеться платити готівкою.

Крім того, варто відзначити, що закриває виробництво держвиконавець в ручному режимі. При цьому жорсткого регламенту таких дій немає, як і відповідальності за несвоєчасне закриття виробництва, пише портал Деньги.иа.

Виходить, якщо банк не приєднався до автоматизованої системи, після оплати боргу, фінустанова відправляє підтвердження у виконавчу службу звичайною поштою. В результаті, арешт можуть зняти і через тиждень, і через два, і через місяць.

Щоб прискорити процедуру, можна особисто відвезти квитанцію про оплату боргу у виконавчу службу і передати в руки конкретно виконавцю, а назад в банк – постанову про закриття провадження.

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