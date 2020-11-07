Відома модель Ебі Рэтчфорд показала себе в незвичайному ракурсі

Красуня показала себе в зеленому топі і лосинах. Ебі показувала себе зверху, акцентуючи увагу на пишних грудях, яка прямо випирала з вбрання. Волосся модель залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "сходження королеви, шалено красива".

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася бездоганними формами, примірявши блузку з декольте.

Так, на фотографіях Ебі Ретчфорд позує на підлозі в блузці з декольте, ефектно демонструючи розкішні форми. Крім того, знаменитість вирішила приміряти облягаючі штани, доповнивши образ бездоганним макіяжем і зачіскою.

Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд показала розкішний образ в чорній білизні з підв'язками.

Ебі вирішила показати одне з фото, на якому позувала лише в чорній білизні з підв'язками і шнурівкою на стегнах, що доходить до самих сідниць. Щоб підкреслити засмагле тіло і ідеальну шкіру, модель одягла лише чорну білизну.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд розбурхала своїм вистрибуючим бюстом з тісної білизни

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