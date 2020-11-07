Відомі моделі Жизель Олівейра і Бруна Ліріо, зірки Victoria's Secret, показали, як розважаються на пляжі

На фото Жизель позувала в білих шортиках і ТОПі. Поруч стояла Бруна в аналогічному вбранні. Красуні доповнили образи капелюшками. Олівейра потягнула за бретельки топа подружки, роблячи фото максимально гарячим. Красуні стояли на пляжі і не соромилися показати свої достоїнства. Про це пише Politeka.net з посиланням на фотографа зірок.

"Бруна і Жизель", - підписано фото.

"У коханні", - написала Олівейра під фото.

"Люблю", - написала Бруна попд кадром у вигляді смайлика.

Фанати поставили майже 500 лайків і написали коментарі:

"Вибачте, Сер", "Ааааа така красива", "Люблю це", " Так добре, братан!", "Це неможливо не любити".

Повідомлялося, що модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала пишність в спортивному вбранні.

"Відчуваю себе мило в цьому костюмі", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Олівейра позує в облягаючому спортивному костюмі, а блискавку на ТОПі красуня вирішила до межі розстебнути. Завдяки цьому в кадр потрапили самі пружні частини тіла моделі.

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