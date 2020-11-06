Надії Мейхер надовго запам'ятається останній випуск шоу "Танці з зірками"

Про це зірка розсповідала у своєму Instagram.

Спершу колишній учасниці ВІА Гри не вдалася з першого разу складна підтримка в кінці номера, а потім вона посварилася з Катериною Кухар після колкого зауваження прими-балерини.

"Складність цього елемента в даній ситуації полягала тільки в тому, щоб правильно підкинути і вичавити мене... І не дивлячись на те, що з першого разу через спідниці моїм хлопцям не вдалося це зробити, ми все одно досягли мети!"- спробувала виправдатися Надія Мейхер за невдалу підтримку в кінці номера.

Співачка також зізналася, що сама захотіла додати в номер цю складну підтримку і їм з партнерами по паркету довелося витратити кілька годин на репетиції.

"Нагадую, легкі завдання мене не збуджують, а навпаки - гасять інтерес навіть до проектів. Тільки стимул ускладнювати творчість, розбурхує уяву, збуджує його і піднімає в мені великі можливості... Примітка: для мого рівня гнучкості, цей елемент не складний, закликаю багатьох за цей нюанс не хвилюватися", - звернулася Надія Мейхер до шанувальників, які переживали за здоров'я зірки.

Варто відзначити, що під публікацією відзначилася телеведуча Леся Нікітюк, яка також виступала на паркеті "Танців з зірками".

Зірка пожартувала і припустила, як би вийшла ця складна підтримка в її виконанні.

"Якби я зробила таку підтримку, вийшов би 2-й міст Патона", - написала Леся Нікітюк під публікацією Мейхер.

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