Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про свято
На фото красуня позувала в міні сукні з монет, яка не закривала повністю тіло. Кортні не одягала білизну і показувала свою гордість у величезному декольте. Образ дівчина доповнила стильною сумочкою, а волосся залишила розпущеним. Поруч можна побачити дівчину на ім'я Лала в червоному костюмі, а також високого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Днем народження мого чарівного гуру Джуді @simonhuck! Щоб поважати себе, ставитися до себе, обманювати себе, сміятися над собою ... ранкові новини, розповіді та сміх, які триватимуть 100 життів! Я люблю тебе все життя! І спасибі @lala за те, що просто так на цій фотографії", - написала красуня під фото.
"Кращий підпис до Дня народження", "ніколи не зустрічала розшитих паєтками міні, які їй не подобалися", " ти приголомшливо виглядаєш, дорога!", "одержимий цим платтям", "Кортні, ти теж виглядаєш вогонь".
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Повідомлялося, що американська модель Кендалл Дженнер захопила шанувальників перевтіленням в легенду Голлівуду Памелу Андерсон.
"Не клич мене крихта". Щасливого Хеллоуїна. Я як Памела Андерсон в культовому бойовику", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, сестри Кардашьян і Кендалл Дженнер в прозорих нарядах показали фамільну гордість
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