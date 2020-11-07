Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про свято

На фото красуня позувала в міні сукні з монет, яка не закривала повністю тіло. Кортні не одягала білизну і показувала свою гордість у величезному декольте. Образ дівчина доповнила стильною сумочкою, а волосся залишила розпущеним. Поруч можна побачити дівчину на ім'я Лала в червоному костюмі, а також високого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження мого чарівного гуру Джуді @simonhuck! Щоб поважати себе, ставитися до себе, обманювати себе, сміятися над собою ... ранкові новини, розповіді та сміх, які триватимуть 100 життів! Я люблю тебе все життя! І спасибі @lala за те, що просто так на цій фотографії", - написала красуня під фото.

"Кращий підпис до Дня народження", "ніколи не зустрічала розшитих паєтками міні, які їй не подобалися", " ти приголомшливо виглядаєш, дорога!", "одержимий цим платтям", "Кортні, ти теж виглядаєш вогонь".

Повідомлялося, що американська модель Кендалл Дженнер захопила шанувальників перевтіленням в легенду Голлівуду Памелу Андерсон.

"Не клич мене крихта". Щасливого Хеллоуїна. Я як Памела Андерсон в культовому бойовику", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, сестри Кардашьян і Кендалл Дженнер в прозорих нарядах показали фамільну гордість

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