Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото красуня позувала в червоному бікіні, стоячи пишним "горішком" до об'єктиву камери. Зірка залишила волосся розпущеним і не соромилася показати пружні сідниці і пишний бюст. Образ Анастасія доповнила квіточкою у волоссі, а позувала на пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ух, яка дівчина", "я гаряче бажаю вам моєї любові", "ви красуня в обличчя", "яке красиве тіло, миле", " Прекрасно, ти найкрасивіший ангел на світі ...", "Доброго ранку мила Анастасія. Гарного дня", "добре кокетливий", "Боже, моя спокуслива дівчинка Анастасія, тебе люблю", "у тебе красиве тіло, Анастасія", "красива товщина дійсно люблю", "Боже мій, у тебе приголомшливе тіло", "дитинко, тобі не потрібно озиратися, я буду стежити за твоєю прекрасною дупою, добре, тепер подивися, куди ти йдеш".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала реальні розміри своїх достоїнств.

На знімку видно, як модель позує в дизайнерському рожевому бікіні досить насиченого відтінку і показує сідниці, вражаючи їх розміром. Дівчина змогла дійсно вразити фанатів.

Нагадавши, Російська Кардашьян приголомшила розміром бюста і змусила засумніватися у своєму земному походженні

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян підкорила дарами природи в напівпрозорому купальнику

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян повернулася до фанатів величезним бюстом, фото для сміливих



