Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про мотивацію

На фото красуня показала себе в мікроскопічному купальнику, який переважно складався з мотузочок. Крихітні шматочки тканини прикрили трохи бюст і зону бікіні. Волосся у Бахарі були зібрані в хвіст, а образ Гюль доповнила яскравим макіяжем. Фотографія вийшла дуже цікавою і навіть пікантною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У підсумку все виходить. Якщо ще не вийшло, значить, це ще не кінець", - написала Бахарі.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", " як ця жінка виглядає? Божевільна генетика" ," 2 розміри занадто малі ??", "Вау, які хороші персики, моя любов", " вау .. так красиво, дорога", "Ти гарний ангел", "якби їстівним була людина", " вірно, але для щасливчика, який виявиться з тобою ... зрештою все спрацювало, і це призведе до нового початку".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі показала форми з задертою кофтою.

Цього разу, очевидно як виняток, дівчина задерла кофту і показала свою бюст лише частково. Однак фанатам і цього вистачило, щоб залишитися під враженням сміливої витівки і незвичного вбрання.

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