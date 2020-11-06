Карантин вихідного дня в Україні почнуть вводити вже через тиждень, з 14-15 листопада

Працювати буде тільки критична інфраструктура, зокрема продуктові магазини, аптеки і транспорт. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 5 листопада.

Глава МОЗ заявив, що враховуючи ситуацію з поширенням китайського вірусу Україна наближається до дуже негативного сценарію.

"Нарешті мені вдалося до вас (до народних депутатів. - Ред.) достукатися щодо реальної справи в нашій країні і в якому стані ми знаходимося. Тому що я це говорив, починаючи з тисячі хворих, коли у нас була тисяча хворих, що ми наближаємося до дуже негативного сценарію. І що для того, щоб зупинити цей сценарій, недостатньо тільки системи охорони здоров'я. Тому що поширення хвороби походить від однієї людини до іншої людини", - заявив Степанов.

За його словами, Україна не може піти на введення повного локдауну, як це зараз зробили в деяких європейських країнах, навіть на два або три тижні. Тому, в якості компромісу був запропонований карантин вихідного дня.

"Це коли у нас залишаться працювати тільки продуктові магазини і аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Всі інші, щоб у вихідні дні не працювали", - заявив міністр.

За його словами, це дозволить розірвати ланцюг передачі вірусу через відсутність спілкування людей один з одним.

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже з наступних вихідних", - додав глава МОЗ.

Він пояснив, що транспорт буде працювати і на вихідних, оскільки це критична інфраструктура.

"Все ж навантаження в суботу-неділю набагато менше на транспорт. Закривати транспорт ми не бачимо за потрібне. Більш того, цим шляхом не йде зараз жодна європейська країна", - зазначив Степанов.

Він додав, що на ранок 5 листопада в лікарнях перебувало 27,5 тисяч громадян, що в 3,5 рази більше, ніж було на початку вересня.

«У нас зараз в готовності 52 тисячі ліжок. І ми екстрено збільшуємо. Думаємо, що збільшимо ще кількість цих ліжок ще на 20 тисяч. Це максимальні теоретичні можливості нашої системи охорони здоров'я, щоб не було збільшення за рахунок ненадання медичної допомоги іншим хворим», - розповів Степанов.

Також він додав, що готується розгортання тимчасових госпіталів. Першими вони можуть з'явитися в Києві, Одесі та Краматорську.

За даними на 6 листопада, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9721 людини, зафіксовано 201 летальний випадок, 10762 пацієнта одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 440 188 осіб, з них 195 544 одужали, летальних випадків — 8125. Про це свідчать дані МОЗ.

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